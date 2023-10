Makkabi-Präsident möchte «lautere anständige Mehrheit»

Frankfurt/Main (dpa) - Der Präsident des Jüdischen Sportvereins Makkabi, Alon Meyer, hofft angesichts antisemitischer und antiisraelischer Parolen auf vielen Demonstrationen in Deutschland auf stärkeren öffentlichen Widerspruch. Das gelte auch für eine Solidarisierung mit den Opfern der Hamas-Massaker im Süden Israels am 7.Oktober. «Ich bin fest überzeugt, dass die Mehrheit in Deutschland anständig ist - und diese Mehrheit muss lauter werden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Es wäre schön, wenn mehr Menschen im öffentlichen Leben wie in sozialen Medien klare Worte über den Terror fänden, «aber auch mit den Füßen abstimmen».

Bundesweit sei der Spiel- und Trainingsbetrieb in einigen Makkabi-Vereinen derzeit eingeschränkt, vor allem in Berlin, sagte Meyer. In Frankfurt laufe der Spielbetrieb normal weiter, wobei die Sicherheitslage stets im Auge behalten werde. «Die Sicherheit der Sportler geht vor.»

Ein Sprecher der Europäischen Rabbinerkonferenz hofft angesichts teils hasserfüllter Slogans, die in den vergangenen Tagen wiederholt auf pro-palästinensischen Demonstrationen zu hören waren, auf eine «robuste Antwort von Staat und Gesellschaft». «Es wäre schön, wenn sich rumspricht, dass sich der deutsche Staat nichts gefallen lässt», sagte Oberrabbiner Pincha Goldschmidt, Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner.