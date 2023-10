Makkabi-Präsident fordert Task Force von DFB und DOSB

Vielmehr bedürfe es entsprechender Konsequenzen: «Eine Task Force, die eingerichtet werden muss, um solche Hass- und Hetzparolen, die es auch bei Bundesligaspielen in der DFL gab, in Zukunft zu vermeiden», sagte Meyer. Der DFB teilte auf Anfrage mit, er verurteile «jeglichen Antisemitismus in Deutschland. Wir beobachten das Geschehen auf und neben den Sportplätzen und sind mit Makkabi Deutschland weiterhin im Gespräch.»

Der Verband hatte sich am Samstag erstmals nach den Terrorangriffen in Israel dazu geäußert. Vor dem Länderspiel gegen die USA hatte es eine Schweigeminute für die Opfer gegeben.

Präsident Bernd Neuendorf hatte zuvor in Gesprächen mit dem israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, und dem Präsidenten des israelischen Fußballverbandes, Moshe Zuares, die Solidarität des deutschen Fußballs zum Ausdruck gebracht. «In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel», sagte Neuendorf.