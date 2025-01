TSG Weinheim und Makkabi Frankfurt: Gemeinsam gegen den „Unsinn"

Nie wieder! So lautet die klare Ansage der „Initiative Erinnerungstag im deutschen Fußball“, die bundesweit an den Spieltagen um den 27. Januar von zahlreichen Profi- und Amateurvereinen vertreten wurde. So präsentierten unter anderem die Spieler des SV Waldhof vor ihrem Drittligaspiel bei Viktoria Köln am 24. Januar gemeinsam mit den gegnerischen Akteuren das Banner der Initiative.