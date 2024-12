Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt

Guxhagen (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Feuerwehrleute retteten den Mann aus dem brennenden Haus, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten ihn den Angaben zufolge in eine Klinik. Zwei weitere Menschen seien ebenfalls aus dem Haus gebracht worden.