Mann bei Brand leicht verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in Darmstadt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Hausbewohner leicht verletzt worden. Ein Holzregal im Flur vor seiner Wohnung im fünften Stock sei aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer hatte auch auf die Fassade übergegriffen. Um Glutnester zu löschen, wurden laut Feuerwehr auch Fassadenteile entfernt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei bisher keine Angaben. Der Einsatz war am frühen Mittwochmorgen beendet.