Mann erleidet mehrere Stichverletzungen

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Streit auf einer Tankstelle in Kassel ist in der Nacht ein 28-Jähriger niedergestochen worden. Mehrere Personen seien an einer handfesten Auseinandersetzung beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei habe das Opfer mehrere Stichverletzungen erlitten und musste in einer Klinik behandelt werden. Angaben über den genauen Tathergang konnten zunächst nicht gemacht werden. Es seien umfangreiche Fahndungen eingeleitet worden.