Auseinandersetzung eskaliert

Mann erleidet Stichverletzung bei Streit vor Obdachlosenheim

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit vor einer Obdachlosenunterkunft. Drei Männer werden verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Die Polizei nahm alle vier Beteiligten vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei nahm alle vier Beteiligten vorläufig fest. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung vor einer Obdachlosenunterkunft in Rüsselsheim hat einer der Beteiligten Stichverletzungen erlitten. Der 57-Jährige soll zuvor in der Nacht gegen 1.30 Uhr zwei Männer mit einer Metallstange geschlagen und verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Daraufhin hätten ihn die beiden Angegriffenen im Alter von 40 und 46 Jahren sowie ein weiterer Mann attackiert - womit genau, ist bisher unklar. Die Polizei nahm alle vier Beteiligten nach der Tat vorläufig fest. 

Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Ermittlungen zu den Hintergründen der gewalttätigen Auseinandersetzung laufen.

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