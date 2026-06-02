Mann erleidet Stichverletzung bei Streit vor Obdachlosenheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung vor einer Obdachlosenunterkunft in Rüsselsheim hat einer der Beteiligten Stichverletzungen erlitten. Der 57-Jährige soll zuvor in der Nacht gegen 1.30 Uhr zwei Männer mit einer Metallstange geschlagen und verletzt haben, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Daraufhin hätten ihn die beiden Angegriffenen im Alter von 40 und 46 Jahren sowie ein weiterer Mann attackiert - womit genau, ist bisher unklar. Die Polizei nahm alle vier Beteiligten nach der Tat vorläufig fest.