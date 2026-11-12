Lichtbogen entstanden

Mann erleidet Verbrennungen beim Arbeiten an Baugrube

Beim Freilegen von Stromleitungen im Bereich einer Stuttgarter Baugrube wird ein Mann schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Arbeitsunfall kommen?

Rettungskräfte brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Rettungskräfte brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 37-Jähriger ist beim Arbeiten im Bereich einer Baugrube in Stuttgart schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma erlitt Verbrennungen durch einen Lichtbogen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war demnach mit dem Freilegen von Stromleitungen beschäftigt. Er soll laut Polizei mit einem Schlagbohrer abgerutscht sein und eine Niederspannungsleitung beschädigt haben. Dabei sei ein Lichtbogen entstanden.

Rettungskräfte versorgten den Angaben zufolge den schwer verletzten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Stromleitung sei abgeschaltet worden, größere Beeinträchtigungen habe es dadurch nicht gegeben. Es liegen laut Polizei nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht durch Gaskocher
Brände

Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht durch Gaskocher

Als ein junger Mann in einer Küche mit einem Gaskocher hantiert, strömt Gas aus und entzündet sich. Mit Brandverletzungen muss der 22-Jährige in eine Spezialklinik geflogen werden.

11.11.2026

15-Jähriger erleidet schweren Stromschlag auf Güterbahnhof
Schwere Verbrennungen

15-Jähriger erleidet schweren Stromschlag auf Güterbahnhof

Ein Jugendlicher erleidet nach einem Stromschlag lebensbedrohliche Verbrennungen. Warum er auf den Güterwagen kletterte, bleibt rätselhaft.

03.06.2026

15-Jähriger erleidet schweren Stromschlag auf Güterbahnhof
Baden-Württemberg

15-Jähriger erleidet schweren Stromschlag auf Güterbahnhof

65-mal stärker als eine Steckdose: Ein Jugendlicher erleidet in Baden-Württemberg nach einem Stromschlag lebensbedrohliche Verbrennungen. Warum er auf den Güterwagen kletterte, bleibt rätselhaft.

02.06.2026

Schwerer Arbeitsunfall auf Bahn-Betriebsgelände
Unfälle

Schwerer Arbeitsunfall auf Bahn-Betriebsgelände

Bei Arbeiten an den Oberleitungen erleidet ein Mann einen schweren Stromschlag. Er wird mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gefahren.

31.05.2025

Mann erleidet schwere Verbrennungen nach Verpuffung
Polizei

Mann erleidet schwere Verbrennungen nach Verpuffung

Ein Mann befüllt in Konstanz einen Ofen mit Ethanol. Es kommt zur Verpuffung - und der 55-Jährige verletzt sich schwer.

24.03.2025