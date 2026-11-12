Mann erleidet Verbrennungen beim Arbeiten an Baugrube

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 37-Jähriger ist beim Arbeiten im Bereich einer Baugrube in Stuttgart schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma erlitt Verbrennungen durch einen Lichtbogen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war demnach mit dem Freilegen von Stromleitungen beschäftigt. Er soll laut Polizei mit einem Schlagbohrer abgerutscht sein und eine Niederspannungsleitung beschädigt haben. Dabei sei ein Lichtbogen entstanden.

Rettungskräfte versorgten den Angaben zufolge den schwer verletzten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Stromleitung sei abgeschaltet worden, größere Beeinträchtigungen habe es dadurch nicht gegeben. Es liegen laut Polizei nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.