Mann flüchtet durch Fluss - Polizei schwimmt hinterher
Mit einem Sprung in einen Fluss versucht ein mutmaßlicher Dieb, der Polizei zu entkommen. Doch die Beamten geben nicht auf.
Kehl (dpa/lsw) - Mit einer abenteuerlichen Flucht querfeldein und schließlich einem Sprung in den Fluss Kinzig hat ein Mann versucht, vor der Polizei zu flüchten. Angaben der Polizei zufolge hatte der 26-Jährige zunächst versucht, in Kehl elektrische Baumaschinen von einem Lastwagen zu stehlen und mit Hilfe seines Fahrrads nebst Anhänger abzutransportieren. Eine Zeugin ertappte ihn demnach, wollte ihn vom Anhänger ziehen und soll dabei von dem Mann mit einem Taschenmesser bedroht worden sein.
Der Verdächtige ließ laut Polizei Rad und Diebesgut zurück, rannte verfolgt von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei über eine Bundesstraße und versteckte sich dann im Gebüsch. Dann sei er ins Wasser gesprungen und durch den Fluss geschwommen - die Polizei schwamm hinterher. Schließlich gelangte der Mann an Land und wurde den Angaben zufolge dank eines Polizeihubschraubers in einem Maisfeld entdeckt und festgenommen.