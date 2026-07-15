Vandalismus

Mann geht mit Mistgabel auf Autos aus der Ukraine los

Mit einem ungewöhnlichen Tatwerkzeug ist ein Randalierer im Kreis Konstanz unterwegs gewesen - aber offenbar ging er gezielt vor.

Ein Vandale war in Gottmadingen mit einer Mitgabel am Werk. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Ein Vandale war in Gottmadingen mit einer Mitgabel am Werk. (Symbolbild)

Gottmadingen (dpa/lsw) - Mutmaßlich mit einer Mistgabel hat ein Randalierer in Gottmadingen (Kreis Konstanz) Autos mit ukrainischem Kennzeichen beschädigt. Die Mistgabel habe danach in einem der beschädigten Wagen gelegen, dessen Scheibe eingeschlagen gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Autos seien zerkratzt gewesen. 

Die Wagen waren in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft abgestellt. Laut Polizei waren nur Autos mit ukrainischem Kennzeichen betroffen. Ein Anwohner war am Sonntagmorgen auf den Lärm aufmerksam geworden und hatte einen Mann schimpfend davonlaufen sehen, wie die Polizei berichtet. Die Identität des Täters konnte bisher nicht geklärt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Randalierer beschädigen zwölf Autos in Singen
Kriminalität

Randalierer beschädigen zwölf Autos in Singen

Scheiben eingeschlagen, Spiegel abgetreten: Nach Vandalismus an mehreren Autos ermittelt die Polizei gegen vier junge Männer. Was bislang bekannt ist.

04.05.2026

Randalierer verwüsten Tiergehege im Karlsruher Zoo
Vandalismus

Randalierer verwüsten Tiergehege im Karlsruher Zoo

Müll in den Becken der Eisbären und Pinguine: Im Zoologischen Garten in Karlsruhe haben Unbekannte in der Nacht Chaos hinterlassen. Wie die Tierpfleger ihre Schützlinge jetzt versorgen.

14.03.2026

Betrunkener Randalierer zerstört mehrere Autos
Aggression

Betrunkener Randalierer zerstört mehrere Autos

Ein 25-Jähriger zieht am Freitagabend randalierend und mit 1,7 Promille durch Kassel. Auch durch die Polizei kann er nicht beruhigt werden - im Gegenteil.

23.12.2024

Glücksspiele

Lottospieler im Kreis Konstanz gewinnt Millionenbetrag

06.05.2023

Sachschaden

Vor 1. Mai: Randalierer beschädigen Autos in Berlin-Mitte

Mehrere unbekannte Personen haben in der Nacht zu Samstag in Berlin randaliert und mit einer Botschaft an einer Wand zum Demonstrieren am 1. Mai aufgerufen. Nun wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

29.04.2023