Mann geht mit Mistgabel auf Autos aus der Ukraine los
Mit einem ungewöhnlichen Tatwerkzeug ist ein Randalierer im Kreis Konstanz unterwegs gewesen - aber offenbar ging er gezielt vor.
Gottmadingen (dpa/lsw) - Mutmaßlich mit einer Mistgabel hat ein Randalierer in Gottmadingen (Kreis Konstanz) Autos mit ukrainischem Kennzeichen beschädigt. Die Mistgabel habe danach in einem der beschädigten Wagen gelegen, dessen Scheibe eingeschlagen gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Autos seien zerkratzt gewesen.
Die Wagen waren in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft abgestellt. Laut Polizei waren nur Autos mit ukrainischem Kennzeichen betroffen. Ein Anwohner war am Sonntagmorgen auf den Lärm aufmerksam geworden und hatte einen Mann schimpfend davonlaufen sehen, wie die Polizei berichtet. Die Identität des Täters konnte bisher nicht geklärt werden.