Zwei verletzte Polizisten

Mann greift Polizisten bei Zwangsräumung mit Hammer an

Zwei Polizisten mussten nach einem Angriff bei einer Zwangsräumung ins Krankenhaus. Gegen den 49-Jährigen laufen nun Ermittlungen – welche Vorwürfe im Raum stehen.

Die Polizei nahm den 49-Jährigen fest, dabei verletzte er den Sicherheitskräften zufolge aber zwei Beamte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm den 49-Jährigen fest, dabei verletzte er den Sicherheitskräften zufolge aber zwei Beamte. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - Ein polizeibekannter 49-Jähriger hat laut Polizei zwei Beamte bei der Zwangsräumung seiner Wohnung mit einem Hammer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, unterstützten die Polizisten die gerichtlich angeordnete Räumung der Wohnung in Gaggenau (Landkreis Rastatt) am Montagmorgen. Als die Polizisten die Wohnung betraten, habe der 49-Jährige sich ihnen widersetzt und sie mit einem Hammer angegriffen. 

Bei der folgenden Festnahme wurden laut Polizei zwei Einsatzkräfte verletzt. Sie seien ins Krankenhaus gekommen. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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