Mann greift Polizisten bei Zwangsräumung mit Hammer an

Gaggenau (dpa/lsw) - Ein polizeibekannter 49-Jähriger hat laut Polizei zwei Beamte bei der Zwangsräumung seiner Wohnung mit einem Hammer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, unterstützten die Polizisten die gerichtlich angeordnete Räumung der Wohnung in Gaggenau (Landkreis Rastatt) am Montagmorgen. Als die Polizisten die Wohnung betraten, habe der 49-Jährige sich ihnen widersetzt und sie mit einem Hammer angegriffen.