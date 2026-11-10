Notfälle

Mann in Mannheim festgenommen – Sperrungen aufgehoben

Er verbarrikadierte sich in einer Wohnung und warf Gegenstände auf die Straße. Polizisten nahmen ihn fest. Wovon die Beamten ausgehen.

Ein Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Mann wurde festgenommen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich in einer Wohnung in Mannheim verbarrikadiert und Gegenstände auf die angrenzende Straße geworfen. Er sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Sperrungen zwischen den Quadraten D und E seien aufgehoben worden. Auf der Straße vor der Wohnung liegen laut Polizei Scherben, diese war zur Sicherheit ebenfalls gesperrt. 

Der Mann befand sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Es sei noch unklar, ob er in seiner eigenen oder einer fremden Wohnung gewesen sei und ob es Verletzte gebe.

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