Mann läuft mit Axt in Einkaufstasche über Shoppingmeile
Eigentlich wollten Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Mann nur wegen zu lauter Musik ansprechen. Bei einer Kontrolle entdecken sie aber eine Axt.
Heilbronn (dpa/lsw) - Mit einer Axt in der Einkaufstasche ist ein Mann durch eine Shoppingmeile in Heilbronn gelaufen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten den 59-Jährigen zuvor angesprochen, da er von einer Box lautstark Musik abspielte. Dabei fiel den städtischen Mitarbeitern die Axt auf und sie riefen die Polizei.
Die Beamten beschlagnahmten am Dienstag die Waffe und erteilten dem 59-Jährigen einen Platzverweis. Dabei soll der Mann aggressiv gewesen sein, hieß es weiter. Andere Menschen habe der 59-Jährige aber nicht mit der Axt bedroht. In der Einkaufsstraße in der Innenstadt gilt ein Waffenverbot.