In Waffenverbotszone

Mann läuft mit Axt in Einkaufstasche über Shoppingmeile

Eigentlich wollten Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Mann nur wegen zu lauter Musik ansprechen. Bei einer Kontrolle entdecken sie aber eine Axt.

Die Polizei erteilt dem 59-Jährigen einen Platzverweis. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei erteilt dem 59-Jährigen einen Platzverweis. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Mit einer Axt in der Einkaufstasche ist ein Mann durch eine Shoppingmeile in Heilbronn gelaufen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten den 59-Jährigen zuvor angesprochen, da er von einer Box lautstark Musik abspielte. Dabei fiel den städtischen Mitarbeitern die Axt auf und sie riefen die Polizei.

Die Beamten beschlagnahmten am Dienstag die Waffe und erteilten dem 59-Jährigen einen Platzverweis. Dabei soll der Mann aggressiv gewesen sein, hieß es weiter. Andere Menschen habe der 59-Jährige aber nicht mit der Axt bedroht. In der Einkaufsstraße in der Innenstadt gilt ein Waffenverbot.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Messer in Frankfurter Waffenverbotszone sichergestellt
Waffen

Messer in Frankfurter Waffenverbotszone sichergestellt

Seit Anfang des Jahres gilt im Frankfurter Partyviertel Alt-Sachsenhausen am Wochenende in den Abend- und Nachtstunden ein Waffenverbot. Jetzt hat die Polizei kontrolliert.

27.04.2025

Bad Hersfeld richtet Waffenverbotszone ein
Waffenverbot

Bad Hersfeld richtet Waffenverbotszone ein

Waffen und Messer dürfen in bestimmte Bereiche der Innenstadt nicht mehr mitgenommen werden, ansonsten kann es teuer werden.

22.01.2025

Frankfurt will Waffenverbotszone ausweiten
Kriminalität

Frankfurt will Waffenverbotszone ausweiten

Seit einem Jahr gilt im Frankfurter Bahnhofviertel zu bestimmten Zeiten ein Waffenverbot, dies soll nun zeitlich erweitert werden. Und in einem anderen Stadtteil soll das Verbot neu eingeführt werden.

31.10.2024

Kriminalität

Limburg führt Waffenverbotszone ein

Rund um den Bahnhofsplatz dürfen ab Freitag zwischen 20.00 und 5.00 Uhr keine Waffen mitgeführt werden. Limburg ist damit die dritte Stadt in Hessen mit einer Waffenverbotszone.

30.07.2024

Polizei

Temporäre Waffenverbotszone in Fulda

Die Stadt will am EM-Spieltagen für mehr Sicherheit in stark besuchten Bereichen sorgen. Zu bestimmten Zeiten sind dort bis zum Ende des Turniers Waffen und Messer untersagt.

27.06.2024