Mann mitten in Frankfurt mit Machete schwer verletzt
Am Abend kommt es in einer größeren Gruppe in der Frankfurter City zu einer Auseinandersetzung. Die Situation eskaliert, als eine Machete zum Einsatz kommt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in Frankfurt am Main ist ein Mann durch eine Machete schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt mitteilte, wurde der Mann von der Stichwaffe am Kopf getroffen, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bis zu zehn Personen seien an dem Streit beteiligt gewesen, hieß es.
Gegen 22.20 Uhr wurde die Polizei den Angaben zufolge auf die Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt gerufen. Unklar sei bislang, wie die Auseinandersetzung genau verlief. Auch wer von den Beteiligten für den Machetenangriff verantwortlich ist, wird laut dem Sprecher noch ermittelt.