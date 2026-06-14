Mit Stichwaffe bedroht

Mann mitten in Frankfurt mit Machete schwer verletzt

Am Abend kommt es in einer größeren Gruppe in der Frankfurter City zu einer Auseinandersetzung. Die Situation eskaliert, als eine Machete zum Einsatz kommt.

Die genauen Umstände der Tat sind laut einem Polizeisprecher noch unbekannt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die genauen Umstände der Tat sind laut einem Polizeisprecher noch unbekannt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in Frankfurt am Main ist ein Mann durch eine Machete schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt mitteilte, wurde der Mann von der Stichwaffe am Kopf getroffen, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bis zu zehn Personen seien an dem Streit beteiligt gewesen, hieß es. 

Gegen 22.20 Uhr wurde die Polizei den Angaben zufolge auf die Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt gerufen. Unklar sei bislang, wie die Auseinandersetzung genau verlief. Auch wer von den Beteiligten für den Machetenangriff verantwortlich ist, wird laut dem Sprecher noch ermittelt.

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