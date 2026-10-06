Mann nach Auffahrunfall überfahren und tödlich verletzt
Am späten Abend fährt ein 65-Jähriger auf einen Kleintransporter auf. Der Mann steigt mitten auf der Autobahn aus seinem Wagen - mit tödlichen Folgen.
Limburg (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Limburg ist ein 65 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, wurde der Mann am späten Montagabend nach einem Auffahrunfall auf der Fahrbahn in Richtung Köln überfahren. Er war demnach zunächst auf einen vorausfahrenden Kleintransporter eines 33-Jährigen aufgefahren und dann ausgestiegen.
Der 65-Jährige sei kurz vor Mitternacht quer auf der Fahrbahn zum Halten gekommen und zum Heck seines Autos gegangen, so die Polizei. Dort erfasste ihn ein herannahendes Auto mit vier Insassen, die alle leicht verletzt wurden. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie dessen Beifahrer blieben demnach unverletzt.
Im Rahmen der Bergungsarbeiten war das Teilstück der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg Süd für rund sechs Stunden voll gesperrt, hieß es. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 100.000 Euro geschätzt.