War es medizinische Ursache?

Mann nach Unfall leicht verletzt – dann stirbt er in Klinik

Ein Unfall in Göppingen endet tragisch: Trotz leichter Verletzungen stirbt ein 69-Jähriger im Krankenhaus.

Alle drei Verletzten wurden in Kliniken gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Alle drei Verletzten wurden in Kliniken gebracht. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) -  Ein 69-jähriger Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß zweier Wagen in Göppingen im Krankenhaus gestorben. Der Mann war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto eines 59-Jährigen kollidiert, wie die Polizei mitteilte.

Der 69-Jährige wurde nach dem Unfall am Dienstag zunächst als leicht verletzt eingestuft und ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch am selben Tag. Da er bei dem Zusammenstoß offenbar keine schweren Verletzungen erlitten hatte, werde ein medizinisches Problem vermutet, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Unfall und seinem Tod besteht, wird noch ermittelt. Der 59-Jährige und seine 57 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

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