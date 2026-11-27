Mann ohne Fahrschein stößt Zugbegleiterin gegen eine Wand
Ein Reisender tischt einer Zugbegleiterin eine offensichtlich erfundene Geschichte auf. Doch die Frau kennt den Mann von früheren Fahrten. Bei einer Kontrolle eskaliert die Begegnung.
Offenburg (dpa/lsw) - Ein Reisender ohne Fahrschein hat in Baden einer Zugbegleiterin erst eine offensichtliche Lüge aufgetischt und die Frau dann gegen eine Wand gestoßen. Die 53-Jährige hatte den Verdächtigen in einem Fernzug von Freiburg nach Offenburg kontrolliert. Der 23-Jährige händigte der Frau dabei eine angebliche Diebstahlsanzeige aus, wonach seine Koffer gestohlen worden seien und er deswegen nach Frankfurt/Main müsse. Nach Angaben der Bundespolizei kannte die Bahnmitarbeiterin den Reisenden und seine Geschichte allerdings aus der Vergangenheit, weil sie ihm schon zweimal auf der Strecke begegnet war.
Als die Zugbegleiterin den 23-Jährigen mit ihrem Verdacht konfrontierte, riss der Mann ihr die angebliche Diebstahlsanzeige aus den Händen und stieß sie am Donnerstag gegen eine Wand. Gegenüber der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg stritt der 23-Jährige die Vorwürfe ab, auch wusste er plötzlich nichts mehr von einer Diebstahlsanzeige. Der Mann musste die Bahn verlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen.