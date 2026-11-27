Offenburg (dpa/lsw) - Ein Reisender ohne Fahrschein hat in Baden einer Zugbegleiterin erst eine offensichtliche Lüge aufgetischt und die Frau dann gegen eine Wand gestoßen. Die 53-Jährige hatte den Verdächtigen in einem Fernzug von Freiburg nach Offenburg kontrolliert. Der 23-Jährige händigte der Frau dabei eine angebliche Diebstahlsanzeige aus, wonach seine Koffer gestohlen worden seien und er deswegen nach Frankfurt/Main müsse. Nach Angaben der Bundespolizei kannte die Bahnmitarbeiterin den Reisenden und seine Geschichte allerdings aus der Vergangenheit, weil sie ihm schon zweimal auf der Strecke begegnet war.