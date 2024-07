Mann schießt auf Ex-Partnerin am Fenster - Festnahme

Niddatal/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll in Frankfurt auf seine Ex-Partnerin geschossen haben, als diese am Fenster ihrer Wohnung stand. Die 61-Jährige sei nicht verletzt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung in Niddatal fest. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gebracht.