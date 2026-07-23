Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich
Ein Unbekannter bedroht in Überlingen mehrere Menschen mit einer Schreckschusspistole – und entkommt unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Überlingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Überlingen (Bodenseekreis) mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen und mehrere Menschen bedroht. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Täter habe vor einer Gaststätte zunächst mehrmals in die Luft geschossen. Anschließend richtete er die Waffe auf eine Gruppe und drückte erneut den Abzug. Dabei sei jedoch kein Schuss mehr gefallen.
Auf seinem weiteren Weg zielte der Mann zudem auf einen Anwohner, der aus seinem Fenster blickte. Anschließend flüchtete der Mann. Eine eingeleitete Fahndung in der Nacht verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung des Mannes.