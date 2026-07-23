Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

Überlingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Überlingen (Bodenseekreis) mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen und mehrere Menschen bedroht. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Täter habe vor einer Gaststätte zunächst mehrmals in die Luft geschossen. Anschließend richtete er die Waffe auf eine Gruppe und drückte erneut den Abzug. Dabei sei jedoch kein Schuss mehr gefallen.