Junge geschlagen

Mann schlägt Zehnjährigen in Leonberg ins Gesicht

Auf dem Schulweg wird ein Zehnjähriger plötzlich von einem Unbekannten gestoppt. Der fremde Mann attackiert den Jungen. Was die Polizei über den Vorfall in Leonberg weiß.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger ist in Leonberg (Landkreis Böblingen) von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und geschlagen worden. Er habe dem Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde dabei verletzt.

Der Zehnjährige sei am Freitagmorgen auf einem Fußweg in der Nähe einer Schule unterwegs gewesen. Der Mann sei ihm entgegengekommen und habe ihn mit einem Griff an die Schulter gestoppt. Den Angaben zufolge habe er den Jungen aufgefordert, aufzupassen, wo er hinlaufe. Anschließend habe der Mann zugeschlagen.

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