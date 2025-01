Mann schwer verletzt: Verdächtiger durch Videoanlage gefasst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in Frankfurt soll ein Mann einen 41-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Mithilfe der Videoschutzanlage im Frankfurter Bahnhofsviertel hätten Polizeibeamte den Täter ausfindig gemacht, teilte die Behörde mit. So hätten sie am Sonntagabend zunächst den 41-Jährigen mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen auf der Anlage gesehen. Er kam ins Krankenhaus. Angaben zu den Wunden machte er demnach nicht.