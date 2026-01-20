Mann setzt sich auf wertvolle Exponate in Kino - Festnahme

Heidelberg (dpa/lsw) - Mehrere Ausstellungsstücke hat ein Mann in einem Heidelberger Kino beschädigt - indem er sich darauf gesetzt hat. Es entstand ein Schaden von fast 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Den Angaben nach befanden sich die Exponate, unter anderem Figuren aus Filmen, in einem abgesperrten Bereich.

Der 44-Jährige soll sich am späten Abend darauf gesetzt haben, wodurch er und die Ausstellungsstücke zu Boden gefallen seien. Der genaue Hergang war zunächst unbekannt. Er flüchtete aus dem Kino, wurde aber kurz darauf von Streifenbeamten vorläufig festgenommen, kam aber wenig später wieder auf freien Fuß. Es werde ermittelt, ob der Mann mit Absicht handelte, sagte ein Sprecher.