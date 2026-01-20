Bild
Schaden

Mann setzt sich auf wertvolle Exponate in Kino - Festnahme

In einem Heidelberger Kino sind Ausstellungsstücke aus Filmen zu sehen. Doch ein Gast setzt sich darauf - und verursacht hohen Schaden.

In einem Heidelberger Kino hat ein Mann an der falschen Stelle Platz genommen und für einen Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
In einem Heidelberger Kino hat ein Mann an der falschen Stelle Platz genommen und für einen Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Mehrere Ausstellungsstücke hat ein Mann in einem Heidelberger Kino beschädigt - indem er sich darauf gesetzt hat. Es entstand ein Schaden von fast 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Den Angaben nach befanden sich die Exponate, unter anderem Figuren aus Filmen, in einem abgesperrten Bereich.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 44-Jährige soll sich am späten Abend darauf gesetzt haben, wodurch er und die Ausstellungsstücke zu Boden gefallen seien. Der genaue Hergang war zunächst unbekannt. Er flüchtete aus dem Kino, wurde aber kurz darauf von Streifenbeamten vorläufig festgenommen, kam aber wenig später wieder auf freien Fuß. Es werde ermittelt, ob der Mann mit Absicht handelte, sagte ein Sprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Mann zerstört Ausstellungsstücke in Kino und haut ab
Hoher Schaden

Heidelberg: Mann zerstört Ausstellungsstücke in Kino und haut ab

Im Kino Luxor-Filmpalast in Heidelberg hat ein Mann mehrere Ausstellungsstücke zerstört und ist dann abgehauen. Doch weit kommt der Flüchtige nicht.

vor 1 Stunde

Heidelberg: Auffahrunfall auf A 5 verursacht kilometerlangen Stau
Blaulicht-Ticker

Heidelberg: Auffahrunfall auf A 5 verursacht kilometerlangen Stau

Ein Auffahrunfall auf der A 5 bei Heidelberg hat am Donnerstagnachmittag zu einem Rückstau von bis zu sechs Kilometern geführt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei rund 30.000 Euro.

10.10.2025

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden
Heidelberg

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden

Ein Dachstuhlbrand sorgt am Mittag für Verkehrsbehinderungen. Es gibt bereits eine Vermutung, was den Brand ausgelöst haben könnte.

05.09.2025

Heidelberg: 88-Jähriger Autofahrer verursacht beim Abbiegen Unfall - zwei Verletzte
Blaulicht-Ticker

Heidelberg: 88-Jähriger Autofahrer verursacht beim Abbiegen Unfall - zwei Verletzte

Ein sehr alter Autofahrer hat einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Was dazu bekannt ist.

14.08.2025

Heidelberg: Senior verursacht Unfall mit Verletzten und 25.000 Euro Schaden
Polizei

Heidelberg: Senior verursacht Unfall mit Verletzten und 25.000 Euro Schaden

Ein 88-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden.

14.08.2025