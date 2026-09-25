Verdächtiger in U-Haft

Mann soll Ex-Frau mit Cuttermesser attackiert haben – Not-OP

Nach einer Messerattacke in Wendlingen sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Die Frau wurde notoperiert, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr.

Die Polizei konnte den Verdächtigen widerstandslos festnehmen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen widerstandslos festnehmen. (Symbolbild)

Wendlingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger soll in Wendlingen (Kreis Esslingen) seine Ex-Frau mit einem Messer schwer verletzt haben. Er wurde wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vorläufig festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. 

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann die Frau am Donnerstag unvermittelt in ihrer Wohnung mit einem Cuttermesser angegriffen haben. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Beamte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort widerstandslos fest. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

Die Frau wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht. Dort wurde sie notoperiert. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Zum Motiv und zum genauen Tatablauf dauern die Ermittlungen an.

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