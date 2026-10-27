Stark alkoholisiert

Mann soll Fahrgast in Stadtbahn mit Messer bedroht haben

Der Bahnfahrer alarmiert die Polizei, Beamte nehmen den 57-Jährigen noch in der Stadtbahn fest. Doch der bedrohte Fahrgast ist bereits weg.

Der Mann soll auf dem Revier später die Polizisten angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der Mann soll auf dem Revier später die Polizisten angegriffen haben. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Ein stark alkoholisierter 57-Jähriger soll in einer Stadtbahn in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) einen Fahrgast mit einem Messer bedroht haben. Der Bahnfahrer hatte daraufhin den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. 

Polizeibeamte nahmen den Mann demnach noch im Wagen widerstandslos fest. Der bedrohte Fahrgast hatte die Stadtbahn beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Später auf der Dienststelle soll der 57-Jährige dann die Beamten angegriffen, bedroht und beleidigt haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem bislang unbekannten Fahrgast.

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