Verdächtiger in U-Haft

Mann soll Nachbar mit Luftgewehr beschossen haben

Nach einem Vorfall in Esslingen sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von gefährlicher Körperverletzung mit einem Luftdruckgewehr aus.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Esslingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger soll seinen Nachbarn mit einem Luftdruckgewehr beschossen haben und sitzt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Polizei war dem jungen, polizeibekannten Mann wegen zwei ähnlicher Fälle in den vergangenen Tagen auf die Spur gekommen, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß. Er wurde widerstandslos vor seinem Haus festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe – ein Luftdruckgewehr.

Der Nachbar hatte sich Mittwoch bei der Polizei gemeldet und angegeben, angeschossen worden zu sein. Tatsächlich konnte bei ihm eine oberflächliche Verletzung festgestellt werden. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Verdächtige wurde am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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