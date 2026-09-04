Mann soll Nachbar mit Luftgewehr beschossen haben

Esslingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger soll seinen Nachbarn mit einem Luftdruckgewehr beschossen haben und sitzt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Polizei war dem jungen, polizeibekannten Mann wegen zwei ähnlicher Fälle in den vergangenen Tagen auf die Spur gekommen, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß. Er wurde widerstandslos vor seinem Haus festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe – ein Luftdruckgewehr.