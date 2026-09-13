Mann springt von fahrendem Motorrad und rettet sich

Schriesheim (dpa) - Ein Mann hat auf der Bundesstraße 3 bei Schriesheim östlich von Mannheim die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist während der Fahrt abgesprungen. Das führerlose Motorrad fing kurze Zeit später Feuer, wie die Polizei mitteilte. Es fuhr demnach nach dem Absprung des Fahrers gegen die Leitplanke, kam von der Fahrbahn ab und prallte auf einem Feldweg gegen einen Baum. Der 28-Jährige erlitt bei dem Unfall am Samstag Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.