Verunglückter Radfahrer

Mann stirbt bei Fahrradunfall auf Campingplatz

Ein Radfahrer kommt auf einem Campingplatz von der Straße ab und fährt gegen einen Baum. Er überlebt den Unfall nicht.

Der 59-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der 59-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Knüllwald-Wallenstein (dpa/lhe) - Ein Mann hat bei einem Fahrradunfall auf dem Gelände eines Campingplatzes in Wallenstein tödliche Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Am Donnerstagnachmittag sei der 59-jährige Belgier mit seinem E-Rad eine abschüssige Straße auf dem Campingplatz hinabgefahren. Aus bisher unbekannten Gründen sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Er trug keinen Fahrradhelm und verstarb noch an der Unfallstelle.

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