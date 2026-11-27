Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß
Vor einem Einkaufszentrum in Villingen-Schwenningen stoßen zwei Autos zusammen. Einer der Fahrer kommt ums Leben.
Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein 68 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Villingen-Schwenningen gestorben. Er geriet nach Polizeiangaben am Nachmittag mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 32-Jährigen.
Der 68-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Die Feuerwehr befreite den in seinem Wagen eingeklemmten anderen Fahrer. Die Unfallursache war unklar, die Polizei zog einen Gutachter hinzu.