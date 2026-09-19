Vorfahrt missachtet

E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

Ein 18-Jähriger nimmt einem Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt. Noch an der Unfallstelle verschlechtert sich sein Zustand.

Der E-Scooter Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der E-Scooter Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein 18-jähriger E-Rollerfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem Auto in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann verlor seinen Helm, als er mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe aufschlug und wurde dann auf die Straße geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall am Freitagnachmittag verschlechterte sich sein Zustand noch an der Unfallstelle, so dass er in Lebensgefahr schwebte.

Zuvor soll der 18-Jährige laut Polizei an der Kreuzung dem Auto die Vorfahrt genommen haben. Nach ersten Ermittlungen war der E-Scooter nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

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