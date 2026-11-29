Mann stirbt in Unterkunft – Polizei nimmt zwei Bewohner fest
Ein Anrufer meldet einen Streit in einer Unterkunft für Hilfsbedürftige. Kurz darauf finden Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann – doch was genau geschah, ist noch unklar.
Lahr (dpa/lsw) - Ein 47-Jähriger ist nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft für Hilfsbedürftige in Lahr (Ortenaukreis) gestorben. Zwei Bewohner wurden vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Ein Anrufer habe am Morgen einen Streit in der Unterkunft gemeldet.
Einsatzkräfte hätten den Mann im Flur am Boden liegend gefunden. Der Rettungsdienst habe ihn versorgt, er sei aber kurz darauf noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei befragte Zeugen und sicherte Spuren. Ob es einen Streit gab und inwiefern die beiden festgenommenen Männer beteiligt waren, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.