Mann stürzt von Gerüst und verletzt sich schwer

Uhldingen (dpa/lsw) - Anderthalb Meter tief ist ein Arbeiter in Uhldingen (Bodenseekreis) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 59-Jährige kam in eine Klinik, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Der Arbeiter wollte am Dienstag in einem Firmengebäude ein Regalsystem montieren und auf ein Gerüst steigen, rutschte ab und stürzte. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang.