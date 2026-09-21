Notfälle

Mann tot in Fluss entdeckt - Polizei geht von Unfall aus

Polizei und Rettungskräfte bergen einen Toten aus dem Fluss. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei nicht.

Ein Sichtschutz schirmte die Fundstelle vor Blicken ab. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Ein Sichtschutz schirmte die Fundstelle vor Blicken ab.

Wendlingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein Mann ist tot aus einem Fluss in Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) geborgen worden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es demnach nicht. 

Der Mann wurde am Sonntagmorgen tot in der Lauter, ein Nebenfluss des Neckars, gefunden und geborgen. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht.

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