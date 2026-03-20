Gewaltverbrechen?

77-Jährige tot in Wiesbaden entdeckt - Verbrechen vermutet

Eine Nachbarin schlägt Alarm – dann finden Ermittler die Leiche einer 77-Jährigen. Was Zeugen jetzt berichten könnten, ist für die Polizei entscheidend.

Die Frau wurde mutmaßlich getötet. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Frau wurde mutmaßlich getötet. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa) - In Wiesbaden ist eine 77 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mitteilten. 

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Polizei und Rettungskräfte waren bereits am vergangenen Samstagmittag alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin die Frau mehrere Tage nicht gesehen hatte. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte dann die Leiche der Frau. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass die 77-Jährige bereits einige Tage vor dem 14. März gestorben ist. Zur möglichen Todesursache machten sie zunächst keine weiteren Angaben.

Die Kripo hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Es geht unter anderem darum, wann die Frau zuletzt gesehen wurde und ob es im Umfeld des Hauses verdächtige Beobachtungen gab.

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