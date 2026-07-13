Mann überfahren - Verdächtiger in Haft
In Offenburg wird ein Mann auf einem Parkplatz von einem Auto überrollt. Zuvor soll es Streit unter mehreren Leuten gegeben haben.
Offenburg (dpa/lsw) - Nachdem ein 28-Jähriger in Offenburg von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden ist, ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den ebenfalls 28 Jahre alten Iraner wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie mitteilten. Zwei weitere Verdächtige wurden am Sonntagabend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.
Schon am Abend zuvor Streit auf dem Parkplatz
In der Nacht zum Sonntag soll es auf einem Parkplatz zu einem Streit unter mehreren Leuten gekommen sein. Dabei soll ein Mann in ein Auto gestiegen sein, der 28-Jährige soll sich davor gestellt haben und von dem losfahrenden Wagen überrollt worden sein. Das Fahrzeug soll davongefahren sein.
Die Polizei geht davon aus, dass die Insassen nach der Flucht das Fahrzeug wechselten. Einsatzkräfte nahmen an einer Tankstelle zunächst drei Männer und eine Frau vorläufig fest und beschlagnahmte am Sonntag einen Wagen in Kehl (Ortenaukreis).
Bereits in der Nacht zuvor soll es eine gewaltsame Auseinandersetzung am gleichen Parkplatz in Offenburg gegeben haben. Dabei soll ein Mann mit einem Messer am Auge verletzt worden sein. Die vier beteiligten Männer sollen nach Erkenntnissen der Polizei zum Umfeld der Streitenden der Folgenacht gehören. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen und ermitteln, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Auseinandersetzungen besteht.