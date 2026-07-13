Mann überfahren - Verdächtiger in Haft

Offenburg (dpa/lsw) - Nachdem ein 28-Jähriger in Offenburg von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden ist, ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den ebenfalls 28 Jahre alten Iraner wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie mitteilten. Zwei weitere Verdächtige wurden am Sonntagabend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Schon am Abend zuvor Streit auf dem Parkplatz

In der Nacht zum Sonntag soll es auf einem Parkplatz zu einem Streit unter mehreren Leuten gekommen sein. Dabei soll ein Mann in ein Auto gestiegen sein, der 28-Jährige soll sich davor gestellt haben und von dem losfahrenden Wagen überrollt worden sein. Das Fahrzeug soll davongefahren sein.

Die Polizei geht davon aus, dass die Insassen nach der Flucht das Fahrzeug wechselten. Einsatzkräfte nahmen an einer Tankstelle zunächst drei Männer und eine Frau vorläufig fest und beschlagnahmte am Sonntag einen Wagen in Kehl (Ortenaukreis).

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