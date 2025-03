Mann verletzt vier Menschen mit Pfefferspray

Zell im Wiesental (dpa/lsw) - Ein Mann hat bei einer Fasnachtsveranstaltung im Kreis Lörrach vier Menschen angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. Sie seien am Sonntagabend leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 28-Jährige sei von der Veranstaltung in Zell im Wiesental gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin mit dem Taxi weggefahren. In dem Wagen habe er eine Handyhalterung beschädigt.