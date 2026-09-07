Freizeitunfälle

Mann verschwindet an Badesee - Leiche gefunden

In diesem Jahr ist die Zahl der Badetoten hoch. Noch nicht ganz final geklärt ist ein Fall im Landkreis Neu-Ulm.

Die Polizei hatte nach dem Verschwinden des 33 Jahre alten Badegasts zunächst eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei hatte nach dem Verschwinden des 33 Jahre alten Badegasts zunächst eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. (Symbolbild)

Kempten (dpa/lby) - Bei der Suche nach einem verschwundenen Badegast im Landkreis Neu-Ulm hat die Polizei einen Toten an dem betreffenden See gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen seit Sonntag vermissten 33-Jährigen handelt. Abschließend geklärt ist das aber noch nicht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sagte. Zuerst berichtete die «Stuttgarter Zeitung». 

Der Mann war am späten Sonntagvormittag mit zwei Arbeitskollegen zum Kellerbausee in Vöhringen gefahren. Die zwei Kollegen waren zunächst ohne den 33-Jährigen schwimmen gegangen. Als sie aus dem Wasser kamen, war der Mann verschwunden. Die Polizei hatte am Montag zunächst eine Vermisstenmeldung veröffentlicht.

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