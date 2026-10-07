Mann von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt
Ein Mann geht in Stuttgart über Stadtbahngleise. Doch er übersieht ein Blinklicht - mit schlimmen Folgen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-Jährige blieb nach dem Zusammenstoß zwischen Bahn und einem Geländer liegen, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, dann brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.
Der Mann war am Dienstag an einer Stadtbahnhaltestelle an der vorgesehenen Querungsstelle über die Gleise gelaufen. Dabei hatte er wohl das gelbe Blinklicht übersehen, das eine einfahrende Stadtbahn ankündigte. Deren Fahrer versuchte noch vergeblich, durch Klingeln auf die Bahn aufmerksam zu machen. Notfallseelsorger kümmerten sich um mehrere Zeugen.