Mann will Mitbewohner in Obdachlosenunterkunft berauben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 29 Jahre alter Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt ist wegen versuchten Raubes festgenommen worden. Er soll am Donnerstag versucht haben, einem Mitbewohner Geld zu stehlen und dabei mit einer gefüllten Hartplastikflasche gegen dessen Kopf geschlagen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Das 52-jährige Opfer hatte demnach zuvor seine Sozialleistungen ausgezahlt bekommen, was der Verdächtige bemerkt habe. Der Attackierte habe aber verhindern können, dass ihm sein Geld abgenommen wird. Er wurde bei der Tat leicht verletzt. Der 29-Jährige kam zwischenzeitlich in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Ein Richter habe dann entschieden, dass er nicht in Untersuchungshaft kommt, sagte ein Polizeisprecher.