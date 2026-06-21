Kriminalität

Mann wird bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Der Geschädigte kommt ins Krankenhaus und dann in eine Spezialklinik, der Angreifer ist unbekannt. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Balingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Balingen (Zollernalbkreis) lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen in der Nacht mehrere Personen aneinandergeraten sein. Ein 32-Jähriger soll dabei von einem Unbekannten zu Boden geschlagen worden sein. Der Angreifer soll den Mann mit einem bislang nicht identifizierten Gegenstand, möglicherweise einem Stuhl, im Kopfbereich «massiv traktiert» haben, wie es hieß. 

Der schwer verletzte Mann sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und anschließend in eine Spezialklinik verlegt worden. Die Polizei wurde erst durch das Krankenhaus über den Vorfall informiert, wie es hieß. Die Polizei sucht Zeugen.

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