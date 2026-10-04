Mann wirft Flaschen vom Balkon und verletzt Passant am Kopf

Eppelheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) mutmaßlich mehrere Glasflaschen von einem Balkon auf die Straße geworfen und dabei einen Passanten am Kopf verletzt. Der 40-Jährige erlitt am Samstagabend eine Platzwunde, wie die Polizei mitteilte. Weitere Fußgänger, darunter auch Kinder, seien von den herabfallenden Flaschen nur knapp verfehlt worden. Bei dem Vorfall wurden außerdem drei geparkte Autos beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen.