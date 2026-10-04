Mann wirft Flaschen vom Balkon und verletzt Passant am Kopf
Ein Mann soll im Rhein-Neckar-Kreis Glasflaschen von seinem Balkon auf die Straße geworfen haben. Ein Fußgänger wird verletzt, auch Kinder geraten in Gefahr. Jetzt ermittelt die Polizei.
Eppelheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) mutmaßlich mehrere Glasflaschen von einem Balkon auf die Straße geworfen und dabei einen Passanten am Kopf verletzt. Der 40-Jährige erlitt am Samstagabend eine Platzwunde, wie die Polizei mitteilte. Weitere Fußgänger, darunter auch Kinder, seien von den herabfallenden Flaschen nur knapp verfehlt worden. Bei dem Vorfall wurden außerdem drei geparkte Autos beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen.