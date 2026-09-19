Unfälle

Mannheimer Biker stirbt nach Unfall im Odenwaldkreis

Nach einer Kollision mit einem Auto stirbt ein 52-Jähriger. Die Unfallstelle bleibt stundenlang gesperrt.

Ein Motorradfahrer stirbt, ein 60-jähriger Autofahrer bleibt laut Polizei unverletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein Motorradfahrer stirbt, ein 60-jähriger Autofahrer bleibt laut Polizei unverletzt. (Symbolbild)

Rothenberg (dpa) - Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Odenwaldkreis tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Mann aus Mannheim bei einem Überholmanöver auf der Landstraße 3410 zwischen Beerfelden und Rothenberg mit einem entgegenkommenden Auto. Zuvor hatte er die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Der Motorradfahrer sei nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der 60 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens aus Rothenberg blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf bis zu 20.000 Euro, sagte der Sprecher. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

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