Mansoori beruft nach einer Entlassung neuen Staatssekretär
Hessens Wirtschaftsminister setzt bei der Neubesetzung des Postens auf ein ihm bekanntes Gesicht. Was hat sein neuer Staatssekretär bislang gemacht?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori hat nach der Entlassung seines Staatssekretärs Umut Sönmez (beide SPD) einen Nachfolger im eigenen Ministerium gefunden und berufen. Der neue Staatssekretär ist der bisherige Abteilungsleiter Johannes Loheide (SPD), wie das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden mitteilte.
Bislang habe sich der promovierte Sozialwissenschaftler um Wirtschaftsförderung und technologische Innovation gekümmert. Zuvor sei Loheide bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Abteilungsleiter gewesen.
Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef Mansoori hatte im April seinen damaligen Staatssekretär Sönmez ohne öffentliche Angabe von Gründen entlassen. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen diesen wegen des Anfangsverdachts einer sexuellen Belästigung. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden bestätigte die Ermittlungen.
Zuvor hatte Sönmez mit Blick auf Medienberichte mitgeteilt: «Den Vorwurf einer sexuellen Belästigung weise ich entschieden zurück.» Von einer internen Untersuchung im Wirtschaftsministerium erhoffe er sich «die Möglichkeit der Richtigstellung und der Rehabilitation». Es gilt die Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens.