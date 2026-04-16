Teilbetretungsverbot für Staatssekretär im Ministerium

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Umut Sönmez (SPD) hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schon in den Wochen vor seiner Entlassung einen Teil des Ministeriums nicht mehr betreten dürfen. Dies geschah zum Schutz einer Mitarbeiterin dieser Landesbehörde in Wiesbaden. Es geht um den Anfangsverdacht einer sexuellen Belästigung.

Foto: Andreas Arnold/dpa Umut Sönmez (SPD) ist als hessischer Wirtschaftsstaatssekretär entlassen worden. (Archivbild)

Um die Integrität interner Untersuchungen dieses Vorwurfs im Wirtschaftsministerium zu gewährleisten, sind nach dpa-Informationen zudem zwei externe Anwaltskanzleien eingeschaltet worden, die das Verfahren begleiten, etwa bei Zeugenvernehmungen.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden bestätigte der dpa kürzlich, dass sie gegen Ex-Staatssekretär Sönmez nach der Strafanzeige einer Frau «ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer sexuellen Belästigung nach Paragraf 184 i, Absatz 1 des Strafgesetzbuchs» führt. Der ehedem zweitmächtigste Mann im Wirtschaftsministerium wies die Vorwürfe als unzutreffend zurück. Für ihn gilt wie in jedem anderen Ermittlungsverfahren die Unschuldsvermutung.

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Sexuelle Belästigung bei einer Fastnachtsfeier?

Die interne Untersuchung im Ministerium bezieht sich auf eine Fastnachtsfeier der Behörde. Dabei soll es Medienberichten zufolge eine sexuelle Belästigung gegeben haben. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) entließ kürzlich Staatssekretär Sönmez auf Bitte von Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD). Zu den Gründen dafür äußerte sich das Wirtschaftsministerium nicht.

Foto: Michael Brandt/dpa Das hessische Wirtschaftsministerium gilt als Superministerium mit weiteren wichtigen Zuständigkeiten. (Archivbild)

Im Wirtschaftsausschuss des Landtags gab Mansoori nun im nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu der Entlassungsaffäre Auskunft. Ein umfangreicher Fragenkatalog der Grünen-Opposition sollte nach ihren Worten unter anderem ergründen, «welche Schutzmaßnahmen für die betroffene Person ergriffen wurden und ob es Hinweise auf weitere Betroffene oder Vorwürfe gibt».

Im Anschluss an die vertraulichen Aussagen des Wirtschaftsministers im Ausschuss kritisierte die Grünen-Fraktion, dass Mansoori auch keine Fragen in öffentlicher Sitzung beantwortet habe, die überwiegend nur Zeitabläufe im Ministerium und nicht Persönlichkeitsrechte betroffen hätten. «Damit wurde das Interesse der Öffentlichkeit und der freien Presse in einer funktionierenden Demokratie missachtet», monierte die Grünen-Fraktion.

Kritik der Opposition

Der Chef der FDP-Opposition im Landtag, Stefan Naas, fügte mit Blick auf Mansoori hinzu: «Ein Minister und stellvertretender Ministerpräsident muss auch öffentlich darlegen, was er zur Aufklärung der Vorwürfe sowie zur Aufarbeitung des Geschehenen tut und wann er welche Akteure informiert und eingebunden hat.»