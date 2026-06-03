Maskierte Bande überfällt Vater und Sohn in Wohnung

Offenburg (dpa/lsw) - Eine maskierte Bande soll einen Vater und dessen erwachsenen Sohn in deren Wohnung in Offenburg (Ortenaukreis) überfallen und verletzt haben. Die schwarz gekleideten Täter hätten sich laut den Schilderungen der beiden als Polizisten ausgegeben, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen habe ein T-Shirt mit der Aufschrift «Polizei» getragen.

Die Männer verschafften sich den Angaben zufolge am frühen Morgen gewaltsam Zutritt zur Wohnung und hätten Bargeld gefordert. Im Verlauf des Überfalls seien beide Bewohner geschlagen und getreten worden. Der Vater sei zudem gefesselt worden. Außerdem hätten die Täter Pfefferspray eingesetzt. Wie schwer die beiden verletzt wurden, wurde nicht mitgeteilt.

Da die Täter möglicherweise nicht die erhoffte Beute fanden, flüchteten sie laut Polizei mit einem unbekannten Fahrzeug und quietschenden Reifen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Es wird nun wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.