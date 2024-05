Massive Sandsteinvase auf Fuldaer Dom absturzgefährdet

Fulda (dpa/lhe) - Wegen Absturzgefahr eines massiven Sandsteinelements an der Fassade des Fuldaer Doms ist der Zugang zu dem Gotteshaus derzeit nur eingeschränkt möglich. Bei einer routinemäßigen Begehung des Dachraumes seien Risse im Sockel einer Vase am Giebel der Ostfassade bemerkt worden, bestätigte das Bistum Fulda am Sonntag entsprechende Medienberichte.