Matratze fällt von Anhänger – Motorradfahrer stürzt
Mitten auf einer Bundesstraße fällt von einem Anhänger eine Matratze auf die Fahrbahn. Ein Motorradfahrer muss eine Vollbremsung machen und verliert dabei die Kontrolle über seine Maschine.
Pliezhausen (dpa/lsw) - Eine Matratze ist auf einer Bundesstraße von einem Anhänger gefallen und hat für einen Unfall gesorgt. Laut Polizei musste ein dahinter fahrender Motorradfahrer am Freitag eine Vollbremsung machen und verlor dabei die Kontrolle über die Maschine. Der 50-Jährige stürzte bei Pliezhausen (Kreis Reutlingen) auf die Straße und rutschte mitsamt seinem Motorrad mehrere Meter über die Fahrbahn. Schließlich prallte der Mann gegen ein anderes Auto, das ebenfalls der Matratze ausweichen musste.
Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Matratze auf dem Anhänger des Autos nicht gesichert gewesen und dann während der Fahrt von der Ladefläche gefallen.