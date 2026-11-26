Karlsruhe (dpa) - Angreifer Louey Ben Farhat vom Zweitligisten Karlsruher SC soll laut Medienberichten schon nach dem Jahreswechsel für den Bundesligisten SC Freiburg spielen. Die beiden Clubs hätten sich darauf geeinigt, die im vergangenen Sommer vereinbarte Leihe zum Jahresende abzubrechen, meldeten etwa die «Badischen Neuesten Nachrichten».

KSC-Trainer Maximilian Senft bestätigte die vorzeitige Rückkehr von Ben Farhat allerdings nicht. Die Verantwortlichen der beiden Clubs seien wegen des 20-Jährigen zwar im «permanenten Austausch», sagte der Österreicher vor dem Spiel des Tabellen-15. beim Spitzenreiter Hertha BSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Stand heute ist da aber keine Option gezogen und gibt es auch nichts zu vermelden.» Ein Sprecher des SC Freiburg erklärte auf dpa-Anfrage, dass der Sport-Club das Thema zum jetzigen Zeitpunkt nicht kommentiere.

Leihvertrag enthält Klausel zu vorzeitigem Wechsel

Der Bundesliga-Dritte Freiburg hatte Ben Farhat im Sommer für eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen verpflichtet, ihn aber direkt wieder zurück an den KSC verliehen. Daher gehört er weiterhin zum Karlsruher Kader. Der Leihvertrag enthält jedoch, wie auch Senft bestätigte, eine Klausel, nach der Ben Farhat bereits im Winter zum Sport-Club wechseln kann.

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Seit dem Transfergeschäft Anfang September fand das Sturmtalent in Karlsruhe sportlich nicht mehr zu alter Stärke zurück und büßte seinen Stammplatz ein.

Im Moment sei man «mit den Spielleistungen von Lou nicht zufrieden», meinte Senft.