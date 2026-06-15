Kriminalität

Medikamente und Ausrüstung aus Rettungswache gestohlen

Unbekannte brechen in eine Rettungswache ein und stehlen Medikamente sowie Ausrüstung. Wer hat die Tat am Sonntag beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte brechen in eine Rettungswache ein und stehlen Medikamente sowie Ausrüstung. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Unbekannte brechen in eine Rettungswache ein und stehlen Medikamente sowie Ausrüstung. (Symbolbild)

Birstein (dpa/lhe) - Unbekannte sind in eine Rettungswache in Birstein (Main-Kinzig-Kreis) eingebrochen und haben unter anderem Medikamente und verschiedene Ausrüstungsgegenstände geklaut. Die Täter hebelten dafür die Stahltür einer Garage auf und gelangten so auf das Gelände der Wache, wie die Polizei mitteilte. Dort durchkämmten sie demnach einen Rettungswagen und mehrere Sanitäter-Rucksäcke. 

Aus einem Anhänger sollen die Täter den Angaben nach ein Brecheisen gestohlen haben. Aus einem Schrank nahmen sie mehrere Helme und Tauchfüßlinge mit. Außerdem wurde bei dem Einbruch der Außenbordmotor eines Boots zerstört.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll sich die Tat am Sonntag zwischen 12.45 Uhr und 16.45 Uhr ereignet haben. Wie hoch der entstandene Sachschaden und der Wert der Beute sind, war den Beamten nach zunächst unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Unbekannte brechen Audi auf und stehlen Geldbeutel
Kriminalität

Viernheim: Unbekannte brechen Audi auf und stehlen Geldbeutel

Unbekannte sind in Viernheim in einen Audi eingedrungen und haben eine Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

26.03.2026

Mannheim: Diebe brechen Auto auf und stehlen Schmuck
Diebstahl

Mannheim: Diebe brechen Auto auf und stehlen Schmuck

Der Geschädigte ließ sein Auto nur für wenige Stunden in der Mannheimer Innenstadt unbeaufsichtig. Besonders ärgerlich: Der Schmuck wurde gerade erst gekauft.

16.02.2026

Heidelberg: Täter brechen mobilen Grillwagen auf und stehlen Bargeld
Blaulicht

Heidelberg: Täter brechen mobilen Grillwagen auf und stehlen Bargeld

Ein mobiler Hähnchengrill ist in Heidelberg Ziel eines Einbruchs geworden, bei dem Unbekannte Bargeld erbeuteten. Die Polizei sucht Zeugen.

16.01.2026

Mannheim: Täter brechen Wohnungstür auf und stehlen Wertsachen
Blaulicht

Mannheim: Täter brechen Wohnungstür auf und stehlen Wertsachen

Unbekannte Täter haben eine Wohnung in Mannheim gewaltsam betreten und Bargeld sowie Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

30.12.2025

Unbekannte brechen in Tankstelle ein und stehlen Zigaretten
Kriminalität

Unbekannte brechen in Tankstelle ein und stehlen Zigaretten

Nachts wird in eine Tankstelle nordöstlich von Stuttgart eingebrochen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach ihnen - auch mit einem Hubschrauber.

17.04.2025