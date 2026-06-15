Medikamente und Ausrüstung aus Rettungswache gestohlen
Unbekannte brechen in eine Rettungswache ein und stehlen Medikamente sowie Ausrüstung. Wer hat die Tat am Sonntag beobachtet? Die Polizei sucht Zeugen.
Birstein (dpa/lhe) - Unbekannte sind in eine Rettungswache in Birstein (Main-Kinzig-Kreis) eingebrochen und haben unter anderem Medikamente und verschiedene Ausrüstungsgegenstände geklaut. Die Täter hebelten dafür die Stahltür einer Garage auf und gelangten so auf das Gelände der Wache, wie die Polizei mitteilte. Dort durchkämmten sie demnach einen Rettungswagen und mehrere Sanitäter-Rucksäcke.
Aus einem Anhänger sollen die Täter den Angaben nach ein Brecheisen gestohlen haben. Aus einem Schrank nahmen sie mehrere Helme und Tauchfüßlinge mit. Außerdem wurde bei dem Einbruch der Außenbordmotor eines Boots zerstört.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll sich die Tat am Sonntag zwischen 12.45 Uhr und 16.45 Uhr ereignet haben. Wie hoch der entstandene Sachschaden und der Wert der Beute sind, war den Beamten nach zunächst unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.