Heidelberg: Täter brechen mobilen Grillwagen auf und stehlen Bargeld

Ein mobiler Hähnchengrill ist in Heidelberg Ziel eines Einbruchs geworden, bei dem Unbekannte Bargeld erbeuteten. Die Polizei sucht Zeugen.

(Symbolbild). Foto: Adobe Stock
(Symbolbild).

Heidelberg. Unbekannte Täter haben in Heidelberg einen mobilen Hähnchengrill aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Nach Polizeiangaben verschafften sie sich am Donnerstag zwischen 0.30 Uhr und 9.30 Uhr Zutritt zu dem Verkaufswagen auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Täter versuchten zunächst, mit einer Eisenstange eine Tür aufzubrechen, scheiterten jedoch. Anschließend öffneten sie das Verkaufsfenster des Wagens und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Gesamtschaden blieb zunächst unklar. Die weiteren Ermittlungen führte das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06221 18570 entgegen. (bw)

