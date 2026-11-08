«Unfassbarer Verlust»

Mehr als 1.500 Menschen spenden nach Unfalltod eines Kindes

Nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes stehen die Eltern vor einem schweren Verlust. Freunde haben eine Spendenaktion gestartet. Die Unterstützung ist groß.

Der Unfalltod eines Dreijährigen in Trossingen bewegt viele Menschen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Der Unfalltod eines Dreijährigen in Trossingen bewegt viele Menschen. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Nach dem Unfalltod eines dreijährigen Jungen auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Kreis Tuttlingen) wollen Freunde der Familie den Eltern finanziell helfen. Ein von ihnen gestarteter Spendenaufruf auf der Internetplattform GoFundMe hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 64.000 Euro eingebracht. Mehr als 1.500 Menschen haben sich daran beteiligt. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet.

Mit dem Geld sollen die Eltern unterstützt und unter anderem die Kosten für die Beerdigung gedeckt werden. Die Familie stehe vor einem unfassbaren Verlust und müsse neben der Trauer auch die finanziellen Belastungen bewältigen, heißt es in dem Spendenaufruf. Die Initiatoren bitten darum, die Familie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.

Kind lief vor ein Auto 

Der Dreijährige war nach Polizeiangaben am Montag auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen vor ein Auto gelaufen und schwer verletzt worden. Das Kind starb später im Krankenhaus. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 67-Jährige mit ihrem Auto auf dem Parkplatz unterwegs. Als sie um eine Einkaufswagenbox herumfahren wollte, sei der Dreijährige, der mit seiner Mutter unterwegs war, vor den Wagen gelaufen und erfasst worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anteilnahme nach Unfalltod von Dreijährigem ist groß
«Unfassbarer Verlust»

Anteilnahme nach Unfalltod von Dreijährigem ist groß

Nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes stehen die Eltern vor einem schweren Verlust. Freunde haben eine Spendenaktion gestartet. Die Unterstützung ist groß.

07.11.2026

Große Hilfsbereitschaft nach Unfalltod von Kleinkind und Oma
Schwerer Verkehrsunfall

Große Hilfsbereitschaft nach Unfalltod von Kleinkind und Oma

«Zwei geliebte Menschen wurden aus dem Leben gerissen»: Ein Lkw erfasst eine Frau und ihren einjährigen Enkel. Kollegen des Vaters rufen mit emotionalen Worten zu Spenden auf. Die Resonanz ist riesig.

03.11.2026

Nach Bagger-Attacke in Mörlenbach: Freunde starten Online-Spendenaktion
Überwältigende Hilfsbereitschaft

Nach Bagger-Attacke in Mörlenbach: Freunde starten Online-Spendenaktion

Mit einem Aufruf kurz nach Mitternacht beginnt eine Spendenaktion für die betroffene Familie in Bonsweiher und nimmt schnell Fahrt auf. Schon am nächsten Morgen ist die erste Resonanz riesig, doch die Familie braucht noch mehr Hilfe.

20.10.2026

Spendenaktion für Familie des getöteten Polizisten gestartet
Saarland

Spendenaktion für Familie des getöteten Polizisten gestartet

Nach den tödlichen Schüssen auf einen jungen Beamten bitten Polizeigewerkschaften um Spenden für die Ehefrau und die kleinen Kinder. Der Aufruf ist mit Worten der Bestürzung formuliert.

24.08.2025

Spendenaufruf nach tödlichem Brand
Ladenburg

Spendenaufruf nach tödlichem Brand

Ein Mädchen hat bei einem Feuer in Ladenburg seine Mutter und seinen Halbbruder verloren. Jetzt gibt es eine private Online-Spendenaktion

12.01.2024