Mehr als 1.500 Menschen spenden nach Unfalltod eines Kindes
Nach dem Tod ihres dreijährigen Sohnes stehen die Eltern vor einem schweren Verlust. Freunde haben eine Spendenaktion gestartet. Die Unterstützung ist groß.
Trossingen (dpa/lsw) - Nach dem Unfalltod eines dreijährigen Jungen auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Kreis Tuttlingen) wollen Freunde der Familie den Eltern finanziell helfen. Ein von ihnen gestarteter Spendenaufruf auf der Internetplattform GoFundMe hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 64.000 Euro eingebracht. Mehr als 1.500 Menschen haben sich daran beteiligt. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet.
Mit dem Geld sollen die Eltern unterstützt und unter anderem die Kosten für die Beerdigung gedeckt werden. Die Familie stehe vor einem unfassbaren Verlust und müsse neben der Trauer auch die finanziellen Belastungen bewältigen, heißt es in dem Spendenaufruf. Die Initiatoren bitten darum, die Familie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.
Kind lief vor ein Auto
Der Dreijährige war nach Polizeiangaben am Montag auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen vor ein Auto gelaufen und schwer verletzt worden. Das Kind starb später im Krankenhaus.
Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 67-Jährige mit ihrem Auto auf dem Parkplatz unterwegs. Als sie um eine Einkaufswagenbox herumfahren wollte, sei der Dreijährige, der mit seiner Mutter unterwegs war, vor den Wagen gelaufen und erfasst worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam.